Striscia la notizia, Giuseppe Conte attapirato e Casalino torna al GF? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Valerio Staffelli è tornato alla carica! Nella puntata di oggi di “Striscia la notizia” ha infatti consegnato due tapiri, rispettivamente a Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Striscia la notizia alla carica! In un servizio nella puntata di oggi l’inviato Valerio Staffelli, ormai addetto ai tapiri d’oro da anni, ne ha consegnato due davvero speciali. A meritarselo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Valerio Staffelli èto alla carica! Nella puntata di oggi di “la” ha infatti consegnato due tapiri, rispettivamente ae Roccolaalla carica! In un servizio nella puntata di oggi l’inviato Valerio Staffelli, ormai addetto ai tapiri d’oro da anni, ne ha consegnato due davvero speciali. A meritarselo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Striscia La Notizia consegna il tapiro d'oro a #Conte - G_d_P_ : RT @CriMilitello: Stasera a @Striscia la notizia, per il vostro RELACS, c'è striscia il cartellone! #mancolebasi #striscialanotizia #relax… - PetroMarioBros : RT @CriMilitello: Stasera a @Striscia la notizia, per il vostro RELACS, c'è striscia il cartellone! #mancolebasi #striscialanotizia #relax… - CriMilitello : Stasera a @Striscia la notizia, per il vostro RELACS, c'è striscia il cartellone! #mancolebasi #striscialanotizia… - Frabersss : Metteteci il pubblico di striscia la notizia a #Sanremo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia Tapiro d'oro a Rocco Casalino: 'Mai al Grande Fratello Vip'

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Rocco Casalino , portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Intercettato a Roma, Casalino smentisce ai microfoni di Striscia di aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: 'Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno'. Inoltre, precisa che il libro 'Il ...

Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è stato intercettato dall'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Quest'ultimo ha consegnato al premier uscente il Tapiro d'oro , iconico 'riconoscimento' che il noto tg satirico offre a numerosi personaggi politici, sportivi ...

"U-Mask prodotta in ambienti non sterili": parla un ex collaboratore... - News - Striscia la Notizia Striscia la notizia Ezio Greggio prende la sua rivincita: il gesto ad Enzo Iacchetti

Ezio Greggio prende la sua personale rivincita nei confronti di Enzo Iacchetti. Ecco cosa ha fatto il conduttore di Striscia la Notizia ...

Conte e Casalino ricevono il tapiro di Striscia: le risposte su Draghi e... sul GF Vip

Tapiro d'oro per Giuseppe Conte e Rocco Casalino. L'ex premier e il suo portavoce sono finiti nelle grinfie di Striscia la Notizia, con Valerio Staffelli che li ha intercettati ...

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Rocco Casalino , portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Intercettato a Roma, Casalino smentisce ai microfoni didi aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: 'Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno'. Inoltre, precisa che il libro 'Il ...Giuseppe Conte è stato intercettato dall'inviato dila, Valerio Staffelli. Quest'ultimo ha consegnato al premier uscente il Tapiro d'oro , iconico 'riconoscimento' che il noto tg satirico offre a numerosi personaggi politici, sportivi ...Ezio Greggio prende la sua personale rivincita nei confronti di Enzo Iacchetti. Ecco cosa ha fatto il conduttore di Striscia la Notizia ...Tapiro d'oro per Giuseppe Conte e Rocco Casalino. L'ex premier e il suo portavoce sono finiti nelle grinfie di Striscia la Notizia, con Valerio Staffelli che li ha intercettati ...