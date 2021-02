Red Bull torna al DTM con il team Ferrari AF Corse (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo due stagioni lontane dai circuiti del DTM, Red Bull tornerà nel 2021 supportando una coppia di Ferrari 488 GT3 Evo 2020 preparate da AF Corse , tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo due stagioni lontane dai circuiti del DTM, Redtornerà nel 2021 supportando una coppia di488 GT3 Evo 2020 preparate da AF, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da ...

Dopo due stagioni lontane dai circuiti del DTM, Red Bull tornerà nel 2021 supportando una coppia di Ferrari 488 GT3 Evo 2020 preparate da AF Corse , tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da quando ha vinto la sua gara di debutto nel 2016, la ...

Un Mondiale...' grandi forme': Alpha Tauri gioca d'anticipo, la AT02 svela le proprie il 19 febbraio

Attesa per gli svelamenti di Ferrari e Red Bull. Alpha Tauri AT02: l'immancabile video social alla 'vedo - non vedo' , da pochi decine di secondi, per segnarsi sull'agenda la data del 19 febbraio e ...

Lammers: “Motore in proprio vantaggio per Red Bull”

L'ex pilota olandese ha analizzato la questione dell'addio di Honda, giudicandolo non necessariamente un male per il team di Milton Keynes ...

