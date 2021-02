Quando Lucio Dalla creò “Futura” di fronte al Muro di Berlino

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “E se è una femmina si chiamerà”: quante coppie innamorate avranno pronunciato questa frase agli esordi degli Ottanta, sognando un figlio? Quante la pronunciano ancora, figlie di altre generazioni?una canzone nasce per contrastare la guerra e si trasforma in un inno di speranza senza tempo, in un romantico sinonimo di libertà, allora siamo dia qualcosa di grande. Era il 1979 esi trovava a: guardava ilpiù famoso del ventesimo secolo e si chiedeva: “Chissà…”. Amore e barricate Questa storia inizia in un tempo che sembra ormai lontanissimo e in un Paese che ha cambiato pelle, ma senza mai dimenticare. Dal 1993 i tedeschi la chiamano “Ostalgie”: ci è voluto qualche anno per mettere a fuoco, dopo la caduta del ...