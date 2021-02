Porto, infortunio Nanu: via in ambulanza. In dubbio per la Juve? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grande spavento per il Porto durante il match con la Belenense: un’ambulanza è infatti dovuta intervenire in campo per soccorrere Nanu Momenti di terrore in campo tra la prossima avversaria in Champions League della Juve, il Porto, e la Belenense. Dopo un’azione in area infatti, il terzino Nanu si è scontrato con Kriticiuk. Con il terzino svenuto in campo è dovuta intervenire l’ambulanza per soccorrerlo, ma attraverso le immagini di Sport TV, è stato possibile notare come il giocatore, trasportato in barella, avesse già ripreso i sensi. I DETTAGLI SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grande spavento per ildurante il match con la Belenense: un’è infatti dovuta intervenire in campo per soccorrereMomenti di terrore in campo tra la prossima avversaria in Champions League della, il, e la Belenense. Dopo un’azione in area infatti, il terzinosi è scontrato con Kriticiuk. Con il terzino svenuto in campo è dovuta intervenire l’per soccorrerlo, ma attraverso le immagini di Sport TV, è stato possibile notare come il giocatore, trasportato in barella, avesse già ripreso i sensi. I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

dinacasciaro80 : RT @SkySport: Juventus, Dybala in gruppo da settimana prossima: l'obiettivo è tornare contro il Porto - sportli26181512 : Juventus, Dybala in gruppo da settimana prossima: l'obiettivo è tornare contro il Porto: L'argentino, fermo da quas… - SkySport : Juventus, Dybala in gruppo da settimana prossima: l'obiettivo è tornare contro il Porto - calciomercatoit : ?? Infortunio muscolare di #Otavio nell'ultima gara del #Porto: a rischio per l'ottavo di finale di #ChampionsLeague… -