Piqué | “L’85% degli arbitri è di Madrid | è normale che fischino a favore del Real”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il centrale del Barcellona, Gerard, ha rilasciato un’intervista al canale Post United e allo youtuber DjMaRiiO. Ha parlato anche dei presunti favori arbitrali verso il. “Un ex arbitro, che non ricordo chi fosse, forse Iturralde, ha detto cheè di. È una statistica di cui si parla, è evidente. Come non fischiare adel? Inconsciamente, ma come fanno a non parteggiare di più per una parte rispetto all’altra? Alla fine, se sei di un club… Rispetto totalmente la professionalità. So che cercano di fare il miglior lavoro possibile, ma quando arriva un momento di dubbio… “. Gli è stato chiesto quale partita gli ha ...