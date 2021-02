Nel paradiso dei diavoli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pedopornografia, ragazzine da oltraggiare, donne da offendere. Stupri, incesti e molto altro ancora. Nell'anno della pandemia, su Telegram sono aumentati a dismisura i canali di sesso proibito. Con sempre più iscritti e sempre più giovani. Viaggio nei meandri di un «contromondo» a portata di cellulare. AVVISO AI LETTORI: contiene descrizioni che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni. Ciao porci!». È con una certa allegria che JJ, nickname di chissà chi, saluta i quasi 3.500 compagni collegati sulla stessa chat del cuore. Poche righe più sotto gli fa eco Michael: «Padri porci, commento e tributo le vostre figlie in privato. Anche vestite». È prima mattina qui sul gruppo, e tutto è pronto per un altro giorno di ordinaria follia. È una nuova distorsione del lockdown: il boom dei canali infarciti di sesso ai confini della realtà. Un fenomeno che invischia gli adulti e, soprattutto, ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pedopornografia, ragazzine da oltraggiare, donne da offendere. Stupri, incesti e molto altro ancora. Nell'anno della pandemia, su Telegram sono aumentati a dismisura i canali di sesso proibito. Con sempre più iscritti e sempre più giovani. Viaggio nei meandri di un «contromondo» a portata di cellulare. AVVISO AI LETTORI: contiene descrizioni che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni. Ciao porci!». È con una certa allegria che JJ, nickname di chissà chi, saluta i quasi 3.500 compagni collegati sulla stessa chat del cuore. Poche righe più sotto gli fa eco Michael: «Padri porci, commento e tributo le vostre figlie in privato. Anche vestite». È prima mattina qui sul gruppo, e tutto è pronto per un altro giorno di ordinaria follia. È una nuova distorsione del lockdown: il boom dei canali infarciti di sesso ai confini della realtà. Un fenomeno che invischia gli adulti e, soprattutto, ...

