(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Lo, lo voglio vendere perché mi costa troppi soldi. Voglio venderlo perché è un pasticcio finanziario. L’ho detto quando ero all’opposizione. Lo farò se trovo un acquirente. Ce la farò nei mesi, negli anni a venire a trovare un acquirente. Lonon è più sostenibile“. Attraverso queste dichiarazioni in una diretta Facebook, il sindaco di, Benoit Payan, ha confermato la volontà di vendere lo. La motivazione è spiegata dalla grave situazione finanziaria che vede la città diindebitata per 1,54 miliardi di euro adella pandemia. E l’Olympique, in crisi economica per il, per l’affitto delloversa ogni anno 5,5 milioni di euro nelle casse ...

Marsiglia: lo stadio Velodrome è in vendita causa Covid. A confermarlo è il sindaco marsigliese in diretta Facebook ...E' stato ristrutturato di recente ma adesso si scopre che è in vendita lo Stade Vélodrome rimesso a nuovo prima del campionato del mondo 1998. La capienza dell'impianto che ospita il Marsiglia fu port ...