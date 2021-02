«Lui è peggio di me», Panariello e Giallini su Rai 3: ospiti, puntate, scaletta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una coppia che proprio non ti aspetti, per di più alla guida di un programma nuovo. Sono Marco Giallini e Giorgio Panariello uniti in Lui è peggio di me. I due attori, che più diversi non si può, conducono dal 4 febbraio su Rai3 la nuova trasmissione dal titolo che rimanda all’omonimo film con Renato Pozzetto e Adriano Celentano. I conduttori lo chiamano «sit show», in cui si mescolano momenti leggeri, incontri imprevedibili con gli ospiti (per lo più amici della nuova coppia tv), racconti di vita e musica. Insomma «una sorta late show anticipato», lo descrive Panariello, che si svolge in due studi differenti, ma comunicanti. Da una parte avremo Giallini che si cimenterà alla chitarra e alla batteria insieme a cantanti invitati (nella prima puntata si esibiranno Marracash, Antonello ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una coppia che proprio non ti aspetti, per di più alla guida di un programma nuovo. Sono Marcoe Giorgiouniti in Lui èdi me. I due attori, che più diversi non si può, conducono dal 4 febbraio su Rai3 la nuova trasmissione dal titolo che rimanda all’omonimo film con Renato Pozzetto e Adriano Celentano. I conduttori lo chiamano «sit show», in cui si mescolano momenti leggeri, incontri imprevedibili con gli(per lo più amici della nuova coppia tv), racconti di vita e musica. Insomma «una sorta late show anticipato», lo descrive, che si svolge in due studi differenti, ma comunicanti. Da una parte avremoche si cimenterà alla chitarra e alla batteria insieme a cantanti invitati (nella prima puntata si esibiranno Marracash, Antonello ...

