L’app Tik Tok vieta l’accesso ai minori di 13 anni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tik Tok prende posizione, vietando l’accesso ai minori di 13 anni. Via a nuovi sistemi di intelligenza artificiale in grado di verificare l’età Dopo i drammi che hanno coinvolto perlopiù i giovanissimi del mondo, spesso causati da challenge estreme diramate sulla celebre app cinese, Tik Tok decide di schierarsi. Oltre al divieto di accesso ai minori di 13 anni, Tik Tok metterà in campo nuovi e sofisticatissimi sistemi di intelligenza artificiale, in grado di verificare la veridicità delle informazioni, giocando a un passo dalla violazione alla privacy. Sensibilizzazione In avvio, anche una campagna informativa per affrontare il problema ormai ingombrante, che assilla i giovanissimi di tutto il mondo. Informazione e sensibilizzazione, questa è la scelta adottata dai manager ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tik Tok prende posizione,ndoaidi 13. Via a nuovi sistemi di intelligenza artificiale in grado di verificare l’età Dopo i drammi che hanno coinvolto perlopiù i giovanissimi del mondo, spesso causati da challenge estreme diramate sulla celebre app cinese, Tik Tok decide di schierarsi. Oltre al divieto di accesso aidi 13, Tik Tok metterà in campo nuovi e sofisticatissimi sistemi di intelligenza artificiale, in grado di verificare la veridicità delle informazioni, giocando a un passo dalla violazione alla privacy. Sensibilizzazione In avvio, anche una campagna informativa per affrontare il problema ormai ingombrante, che assilla i giovanissimi di tutto il mondo. Informazione e sensibilizzazione, questa è la scelta adottata dai manager ...

lightmvon : ciao ho preso la crush MALISSIMO, ho visto tutti i suoi tik tok, anzi ho scaricato l'app apposta e sono sotto 1000… - fefefeds : RT @bavrella: @luca_zannella10 ho unito foto e video con l’app “InShot”, poi l’ho pubblicato come video privato su tik tok e salvato subito… - bavrella : @luca_zannella10 ho unito foto e video con l’app “InShot”, poi l’ho pubblicato come video privato su tik tok e salv… - filobusbus : RT @chinafiles: Kuaishou si prepara a entrare in borsa e sarà la Ipo più grande mai fatta dall’inizio della pandemia. L'app di differenzia… - chinafiles : Kuaishou si prepara a entrare in borsa e sarà la Ipo più grande mai fatta dall’inizio della pandemia. L'app di diff… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Tik Indagine Kaspersky: tra dicembre e gennaio le ricerche online più frequenti fatte dai bambini sono state Minecraft, lavoretti creativi e gruppi K-pop Fortune Italia