La compagnia mineraria brasiliana Vale pagherà 7 miliardi come risarcimento per il crollo di una sua diga (Di giovedì 4 febbraio 2021) I familiari delle 270 persone che nel gennaio 2019 morirono nel crollo di una diga a Brumadinho riceveranno un risarcimento di 7 miliardi di dollari da Vale, la compagnia mineraria brasiliana a cui apparteneva la diga. È una cifra che in Leggi su ilpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) I familiari delle 270 persone che nel gennaio 2019 morirono neldi unaa Brumadinho riceveranno undi 7di dollari da, laa cui apparteneva la. È una cifra che in

gemin_steven98 : RT @ilpost: La compagnia mineraria brasiliana Vale pagherà 7 miliardi come risarcimento per il crollo di una sua diga - ilpost : La compagnia mineraria brasiliana Vale pagherà 7 miliardi come risarcimento per il crollo di una sua diga - EcorNetwork : ????Perù - Le organizzazioni di Espinar hanno deciso di iniziare uno sciopero a tempo indeterminato. Le ragioni dello… - giornalettismo : Il caso #GameStop esploso grazie a #reddit oggi rivela un altro sorprendente (e fortuito) risvolto in borsa per una… -