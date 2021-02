Juve stabia, uno a uno con il Catania. Ora c’è lo scontro diretto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Juve stabia-Catania è stato uno dei due match serali del turno infrasettimanale del girone C di serie C, disputatosi ieri. I padroni di casa nella prima frazione di gioco riescono a imporre il proprio gioco e più volte si rendono pericolosi nei pressi della porta del Catania. Al 42? arriva la rete di Scaccabarozzi, che con un destro deviato insacca la rete dell’uno a zero e permette alle vespe di andare negli spogliatoi in vantaggio. Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo e si affacciano con più insistenza nell’area della Juve stabia e Russo salva su un colpo di testa ravvicinato di Di Piazza. Al 63? arriva il pareggio del Catania con Maldonado che dai venticinque metri trova la via del gol con una punizione deviata. Juve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)è stato uno dei due match serali del turno infrasettimanale del girone C di serie C, disputatosi ieri. I padroni di casa nella prima frazione di gioco riescono a imporre il proprio gioco e più volte si rendono pericolosi nei pressi della porta del. Al 42? arriva la rete di Scaccabarozzi, che con un destro deviato insacca la rete dell’uno a zero e permette alle vespe di andare negli spogliatoi in vantaggio. Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo e si affacciano con più insistenza nell’area dellae Russo salva su un colpo di testa ravvicinato di Di Piazza. Al 63? arriva il pareggio delcon Maldonado che dai venticinque metri trova la via del gol con una punizione deviata....

