Il Movimento? Alla fine appoggerà Draghi. De Masi spiega perché (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Credo che la figura di Mario Draghi non crei problemi solo al Movimento 5 Stelle. Gli unici a reputarlo oro colato sono il Pd e Forza Italia”. Il monito di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro all’università ‘La Sapienza’ suona come un campanello d’Allarme. Il giro di consultazioni per trovare una configurazione governativa solida, secondo De Masi, rischia di partire azzoppata. “Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia – dice – ha dichiarato l’astensione di Fratelli d’Italia e, Matteo Salvini, si trova il un cul de sac: osserva guardingo, proiettato al voto anticipato”. Ben consapevole, dice il docente, “che sostenere Draghi per lui significherebbe ritardare di due anni il voto con la possibile conseguenza di assottigliare ulteriormente un consenso già ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Credo che la figura di Marionon crei problemi solo al5 Stelle. Gli unici a reputarlo oro colato sono il Pd e Forza Italia”. Il monito di Domenico De, professore emerito di sociologia del lavoro all’università ‘La Sapienza’ suona come un campanello d’rme. Il giro di consultazioni per trovare una configurazione governativa solida, secondo De, rischia di partire azzoppata. “Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia – dice – ha dichiarato l’astensione di Fratelli d’Italia e, Matteo Salvini, si trova il un cul de sac: osserva guardingo, proiettato al voto anticipato”. Ben consapevole, dice il docente, “che sostenereper lui significherebbe ritardare di due anni il voto con la possibile conseguenza di assottigliare ulteriormente un consenso già ...

Mov5Stelle : Condanniamo senza riserve lo spettacolo indegno di taluni manifestanti che ieri, in Campidoglio, hanno esibito capp… - vaticannews_it : #1febbraio Margaret Karram è la nuova presidente dei #Focolari. Nata ad Haifa, 58 anni, è stata eletta ieri alla gu… - Tino44588447 : RT @ferrarailgrasso: Finalmente si rivede il Cav. alla guida di un suo vero movimento, a tu per tu con un interlocutore di rango. Il triden… - ATENEAZAMBRANO2 : RT @S_Giacomoni: @forza_italia mette sul tavolo, come sempre, proposte e contenuti per il Paese, da movimento liberale, moderato e responsa… - lucaccini_carla : RT @kamarmanyani: Si aspettavano tutti un addio alla politica. Invece no, oggi nasce un’alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democrati… -