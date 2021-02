Governo Draghi, Conte: “Auspico la formazione di un governo politico” (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’era molta attesa per le parole del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte dopo il conferimento a Mario Draghi dell’incarico di formare un nuovo governo. In un breve discorso all’uscita di Palazzo Chigi, Conte ha dapprima ringraziato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito un “prezioso interlocutore”. Poi è passato a ringraziare “gli amici della coalizione” di governo che hanno collaborato per realizzare i progetti politici prefissati. “Ieri ho incontrato il presidente neo-incaricato Mario Draghi. Un colloquio molto lungo, molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro” riferisce Conte, che prosegue: “In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’era molta attesa per le parole del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppedopo il conferimento a Mariodell’incarico di formare un nuovo. In un breve discorso all’uscita di Palazzo Chigi,ha dapprima ringraziato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito un “prezioso interlocutore”. Poi è passato a ringraziare “gli amici della coalizione” diche hanno collaborato per realizzare i progetti politici prefissati. “Ieri ho incontrato il presidente neo-incaricato Mario. Un colloquio molto lungo, molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro” riferisce, che prosegue: “In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla ...

