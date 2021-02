Droga e una pistola giocattolo nello zaino Al Triangolo controllati quattro ragazzi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono ripresi i controlli contro l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in particolare delle aeree prospicienti gli istituti scolastici e di maggior afflusso degli studenti di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono ripresi i controlli contro l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in particolare delle aeree prospicienti gli istituti scolastici e di maggior afflusso degli studenti di Bergamo.

_Carabinieri_ : #Roma: fermata dai #Carabinieri perché stava percorrendo in auto la corsia preferenziale, una donna è stata trovata… - matteosalvinimi : ...quartiere oggi sono più felici e tranquille, in diverse hanno chiamato la Lega per ringraziarci. Non mi interess… - blueislazy : Grazie alla lobby gay ho imparato negli ultimi due giorni che: 1. se dico ‘spacciatore di droga’ sembro una guardia… - ondivaga7 : RT @Blowjoint: Pazzesco, vero? Ecco, ora pensate che Droga Zero, la pdl della Lega a firma @MolinariRik, prevede fino a venti anni di deten… - carlo_magnani : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #5febbraio 1914 nasce lo scrittore e pittore William Burroughs. Una vita vissuta di sensi di colpa e ri… -