“Devo dirvi una cosa”. Carolyn Smith lo ha fatto, dopo settimane di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parole che molti condivideranno quella di Carolyn Smith, la coreografa e ballerina britannica conosciuta dal grande pubblico grazie al suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che ogni anno selezioni ballerini tra i vip del mondo dello spettacolo. Sempre attenta ai social Carolyn Smith ha spesso raccontato la battaglia contro la malattia. Un tumore al seno che non la molla ma contro il quale lotta a testa alta. Era comparso per la prima volta 2015 e da allora ha scelto di condividere la sua esperienza per aiutare altre donne. Ha continuato ad andare in tv anche durante le cure e nell’ottobre del 2017 ha pubblicato il libro Ho ballato con uno sconosciuto, una testimonianza autentica che mescola vita, passione per il ballo e lotta contro il cancro. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parole che molti condivideranno quella di, la coreografa e ballerina britannica conosciuta dal grande pubblico grazie al suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che ogni anno selezioni ballerini tra i vip del mondo dello spettacolo. Sempre attenta ai socialha spesso raccontato la battaglia contro la malattia. Un tumore al seno che non la molla ma contro il quale lotta a testa alta. Era comparso per la prima volta 2015 e dara ha scelto di condividere la sua esperienza per aiutare altre donne. Ha continuato ad andare in tv anche durante le cure e nell’ottobre del 2017 ha pubblicato il libro Ho ballato con uno sconosciuto, una testimonianza autentica che mescola vita, passione per il be lotta contro il cancro. Un ...

mafaldina88 : 1 ,2 o 3?!?! ????????E anche la seconda puntata è andata super bene!!!?????? .... devo dirvi un segreto...ho un debole per… - luzvgl : mi dispiace ma devo dirvi che ultimamente ho cambiato idea su draco, non mi piace più - fulgentesV : Volevo dirvi che il vero motivo per cui esco poco di casa since 5º elementare non è la mia ansia sociale e nemmeno… - lagemy95 : Ciao volevo dirvi che ho quasi finito la mia prima settimana di lavoro :) Tutto sommato è un lavoro accettabile anc… - ildumba : Ragazzo devo dirvi una cosa ?? Ho preso Llorente al fantacalcio -