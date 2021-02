Dayane Mello, lettera di Stefania Orlando: carezza al web dopo il duro daytime del GF Vip – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il daytime del Grande Fratello Vip andato in onda oggi ha scatenato enormi polemiche. Dayane Mello ha scoperto della tragica morte di Lucas, suo fratello minore che si è spento per un incidente stradale mentre guidava la sua automobile. Nella giornata, dopo la poesia di Maria Teresa Ruta è arrivato anche un dolce pensiero da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildel Grande Fratello Vip andato in onda oggi ha scatenato enormi polemiche.ha scoperto della tragica morte di Lucas, suo fratello minore che si è spento per un incidente stradale mentre guidava la sua automobile. Nella giornata,la poesia di Maria Teresa Ruta è arrivato anche un dolce pensiero da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il daytime del Grande Fratello Vip andato in onda oggi ha scatenato enormi polemiche. Dayane Mello ha scoperto della tragica morte di Lucas , suo fratello minore che si è spento per un incidente stradale mentre guidava la sua automobile. Nella giornata, dopo la poesia di Maria Teresa ...

Dayane Mello ha seguito la veglia funebre di Lucas e ha sentito il padre

Ad esempio Salvo Veneziano, ex gieffino, ha criticato apertamente il fatto che la Mello non abbia abbandonato il reality. Nelle scorse ore Dayane ha parlato anche con Stefano Sala, suo ex compagno non ...

Ad esempio Salvo Veneziano, ex gieffino, ha criticato apertamente il fatto che la Mello non abbia abbandonato il reality. Nelle scorse ore Dayane ha parlato anche con Stefano Sala, suo ex compagno non ...