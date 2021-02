Dayane Mello: la richiesta del GF ai concorrenti nel rispetto della morte di Lucas (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli autori del programma hanno chiesto ai concorrenti di indossare vestiti total black in rispetto al lutto di Dayane Mello Gli equilibri della casa di Cinecittà sono cambiati inevitabilmente. Domani sera ci sarà la puntata del Gf Vip ma non si conoscono ancora i dettagli sui blocchi che saranno affrontati dal conduttore del programma, Alfonso Signorini. Si sa che il Grande Fratello ha espressamente chiesto ai concorrenti di indossare per domani sera un abbigliamento total black in rispetto della morte del fratello Di Dayane Mello. Così come ha anticipato e spiegato Riccardo Signoretti sul suo profilo social. Intanto i vipponi stanno facendo il possibile per la modella brasiliana. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli autori del programma hanno chiesto aidi indossare vestiti total black inal lutto diGli equilibricasa di Cinecittà sono cambiati inevitabilmente. Domani sera ci sarà la puntata del Gf Vip ma non si conoscono ancora i dettagli sui blocchi che saranno affrontati dal conduttore del programma, Alfonso Signorini. Si sa che il Grande Fratello ha espressamente chiesto aidi indossare per domani sera un abbigliamento total black indel fratello Di. Così come ha anticipato e spiegato Riccardo Signoretti sul suo profilo social. Intanto i vipponi stanno facendo il possibile per la mobrasiliana. ...

