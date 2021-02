Dayane Mello e la morte del fratello: «Era il mio cucciolo, non meritava di finire così» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayne Mello e il dolore per la morte del fratello. «Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso». E’ devastata dal dolore la modella brasiliana concorrente del Gf Vip, che ieri ha appreso dalla produzione del programma della morte del suo fratello minore Lucas Mello, 26 anni, morto in un incidente stradale in Brasile. La sua auto si è schiantata contro un camion nella notte tra martedì 2 febbraio e mercoledì 3 febbraio a Lontras. La realtà più cruda è entrata dentro al reality di Canale 5 scuotendo tutti i partecipanti del programma che ieri hanno minacciato di voler abbandonare la casa proponendo di regalare il montepremi a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 febbraio 2021) Daynee il dolore per ladel. «Era il mio, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere unè un dolore immenso». E’ devastata dal dolore la modella brasiliana concorrente del Gf Vip, che ieri ha appreso dalla produzione del programma delladel suominore Lucas, 26 anni, morto in un incidente stradale in Brasile. La sua auto si è schiantata contro un camion nella notte tra martedì 2 febbraio e mercoledì 3 febbraio a Lontras. La realtà più cruda è entrata dentro al reality di Canale 5 scuotendo tutti i partecipanti del programma che ieri hanno minacciato di voler abbandonare la casa proponendo di regalare il montepremi a ...

