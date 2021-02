Covid-19 | sempre più morti Iss | anticorpi monoclonali sicuri | presto in Italia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 13.659 i positivi al-19 registrati innelle ultime 24 ore, con 422 nuovi decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.189 i nuovi casi e 476 i. Con idi oggi nel nostro Paese è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il-19: il totale è di 90.241. Sono stati 270.142 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati oggi in(ieri erano stati 279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri era stato del 4,7%, in aumento quindi dello 0,3%).La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e Puglia (+975). I casi totali sono 2.597.446. I guariti sono 17.680 ...

Obiettivo ridurre ilalla stregua del raffreddore Ippolito ha spiegato, inoltre, che è sbagliato credere che sarà sufficiente vaccinarsi e immaginare di essere a posto per. Ha, infatti, ...Durante l'anno il Carnevale è dauna delle feste più amate e colorate tra quelle a disposizione. Quest'anno però, per ovvi motivi legati alla pandemia di, non potranno esserci ...Come gestirà il governo Draghi l'emergenza coronavirus? Il presidente del Consiglio incaricato "con riserva" ieri al Quirinale ha detto che la situazione "richiede risposte all'altezza". "Accetto con ...Poste Italiane con la flotta di terra più grande d’Italia, una compagnia aerea Cargo, 12.800 Uffici Postali, 27.000 portalettere è a disposizione per consegnare tutti i vaccini anti-Covid, in ogni ang ...