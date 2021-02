Commerzbank in rosso nel 2020 | pesano costi di ristrutturazione

ItaliaOggi : Commerzbank, nel 2020 un rosso da 2,9 miliardi di euro. Confermato il taglio di 10 mila posti… -

Ultime Notizie dalla rete : Commerzbank rosso

Teleborsa

Il titolosulla piazza di Francoforte sta cedendo oltre 3 punti percentuali.Il gruppo bancario tedesco ha archiviato il 2020 inha infatti comunicato per l'esercizio appena concluso perdite per 2,3 miliardi di euro, contro 583 milioni di utile del 2019. ...A fronte dell'utile di 585 milioni di euro generato nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato comprende oneri di ristrutturazione per 800 milioni di euro e svalutazioni all'avviamento per 1 ...(Teleborsa) - Commerzbank chiude il 2020 co una perdita di 2,3 miliardi di euro contro i 583 milioni di utile del 2019. A pesare sul bilancio sono stati i costi di ristrutturazione per 800 milioni di ...