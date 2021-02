Chi è Alessio Guidi La Pupa e il secchione età e vita privata (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Pupe, secchioni e…viceversa. Ecco il cast completo de La Pupa e il secchione e viceversa condotta da Andrea Pucci e da Francesca Cipriani. Conosciamo oggi il secchione toscano Alessio Guidi. Chi è Alessio Guidi de La Pupa e il secchione? 20 anni, di Prato Elegante, educato e un po’ snob… un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un secchione 2.0. Punta a diventare ricco. Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Pupe, secchioni e…viceversa. Ecco il cast completo de Lae ile viceversa condotta da Andrea Pucci e da Francesca Cipriani. Conosciamo oggi iltoscano. Chi ède Lae il? 20 anni, di Prato Elegante, educato e un po’ snob… un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un2.0. Punta a diventare ricco. Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che L'articolo proviene da ChieChiera.it.

tw_fyvry : @AgoCannella @Tvottiano @enrick81 @famigliasimpson @Federic01996 @napoliforever89 @misterf_tweets @CIAfra73… - Tvottiano : @enrick81 @famigliasimpson @Federic01996 @AgoCannella @napoliforever89 @misterf_tweets @tw_fyvry @CIAfra73 @OltreTv… - Alessio_Ram : RT @carloalberto: #Draghi C’è un metodo infallibile per distinguere i cialtroni: il pregiudizio. Chi è imbecille o mestatore, non ha bisog… - stormi1904 : RT @GiuseppeRoma977: Chi ha la casa fatta di vetro, non dovrebbe gettare pietre contro quella degli altri!! Qui Roma!! @RiprendRoma @battag… - dgsoftwa19 : RT @GiuseppeRoma977: Chi ha la casa fatta di vetro, non dovrebbe gettare pietre contro quella degli altri!! Qui Roma!! @RiprendRoma @battag… -