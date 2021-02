Calciomercato Juventus | rebus Alex Sandro

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Lasta piano piano ritrovando tutti gli effettivi negli ultimi giorni, martedì a parte Dybala e Ramsey, Andrea Pirlo ha potuto avere tutta la rosa a disposizione. L’ultimo recupero in ordine di tempo è stato quello di, fermo ai box per circa tre settimane nel mese di gennaio a causa della positività al coronavirus. LEGGI ANCHE:, Ronaldo insidia Sivori Il futuro del terzino bianconero, che ha compiuto 30 anni lo scorso 26 gennaio, è però in bilico già dalla passata stagione. Il contratto del brasiliano è in scadenza nel 2023 e lasembrerebbe intenzionata a privarsene già quest’estate., due nomi per il dopoRobin Gosens, difensore esterno dell’AtalantaI nomi ...

DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale: #Rovella è bianconero, #Portanova e #Petrelli al #Genoa - cmercatoweb : ???? #Juventus, sfuma il nome di #Benzema per il futuro: vicino il rinnovo con il #RealMadrid - MCalcioNews : Calciomercato Juventus: Marcelo potrebbe vestire bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

, Alex Meret nel mirino dell'InterNapoli - Alex Meret nel mirino dell'Inter per il post Handanovic. L'errore commesso da Handanovic contro laha riaperto la questione portiere in casa Inter. Non era una ...L'attaccante croato ha affrontato i calabresi 3 volte in carriera segnando altrettante reti (tutte con la maglia della).Niente conferenza per il tecnico nerazzurro: obiettivo vittoria per rialzarsi dopo il ko con la Juve e per mettere pressione ai rossoneri ...La Juventus continua a lavora in ottica futura con idee suggestive: Cristiano Ronaldo potrebbe essere accontentato dal club bianconero. La Juventus è già proiettata alla prossima stagione per le numer ...