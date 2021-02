Basket | gli Stati Uniti pensano a una bolla con Spagna e Australia prima delle Olimpiadi e chiedono flessibilità sui roster

(Di venerdì 5 febbraio 2021) USAball in pieno movimento dopo che la composizione dei gironidi Tokyo è stata rivelata. Si starebbe infatti studiando unaa Las Vegas conper preparare il torneo a cinque cerchi, come riferisce il managing director Jerry Colangelo. Questo anche alla luce dei numerosi giocatori spagnoli eni che militano nella NBA, diversi dei quali anche particolarmente rinomati. E proprio il discorso NBA sta infervorandosi in uno strano triangolo tra USAball, FIBA e CIO. Secondo ESPN, infatti, sarebbe partita una petizione proprio all’indirizzo della federazione e del Comitato Olimpico internazionali al fine di spostare in avanti la deadline per la comunicazione deiper il ...

Eurosport_IT : SUPER AZZURRE! ???????? Danimarca demolita e qualificazione agli Europei 2021 a un passo: manca l'ostacolo Romania, sab… - OA_Sport : Grandi manovre di Team USA in vista delle Olimpiadi. Con un tentativo per avere la miglior squadra possibile - nava_ste : RT @Eurosport_IT: SUPER AZZURRE! ???????? Danimarca demolita e qualificazione agli Europei 2021 a un passo: manca l'ostacolo Romania, sabato al… - sportli26181512 : Italia-Danimarca 101-55, Euro 2021 più vicino: Sfida a senso unico a Istanbul: l'Italia ha dominato la Danimarca, f… - simcopter : RT @Eurosport_IT: SUPER AZZURRE! ???????? Danimarca demolita e qualificazione agli Europei 2021 a un passo: manca l'ostacolo Romania, sabato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket gli

RavennaToday

Berlusconi afferma che proseguirà il confronto conaltri leader del centrodestra per "... i compagni del liceo gesuita: studioso ma non secchione, e giocava bene a" Giuseppe Conte si ...L'Italia asfalta la Danimarca e compie il primo passo versoEuropei 2021 difemminile. Nella "bolla" di Istanbu, la selezione allenata da Lino Lardo si impone per 101 - 55 e, in attesa di affrontare la Romania sabato sera, si avvicina al pass per la ...USA Basketball in pieno movimento dopo che la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo è stata rivelata. Si starebbe infatti studiando una bolla a Las Vegas con Spagna e Australia per preparar ...Promuovere il basket nelle scuole di Scafati e accedere a fondi ministeriali ed europei per riqualificare le strutture sportive del territorio. Gli spunti per avviare un percorso condiviso finalizzato ...