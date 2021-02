Barella traccia la via della Nazionale | “Obiettivo vittoria Europeo”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nicolòè uno dei calciatori più importanti dell’Inter di Antonio Conte. Il calciatore, arrivato dal Cagliari come uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, si sta imponendo ad altissimi livelli con la maglia dei nerazzurri. Per, laè un punto di arrivo ed il prossimopotrebbe segnare il punto definitivosua consacrazione. Le dichiarazioni diper laEcco le dichiarazione di Nicolò. Il centrocampista dell’Inter ed ex Cagliari ha parlato a DAZN all’interno del programma “Linea Diletta“. Il temaè stato al centro del discorso del calciatore nerazzurro di Antonio Conte: “Ho sempre detto che inserirmi è stato facile ...

