Al via le consultazioni, cresce l'appoggio per Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i consensi e l'appoggio per un esecutivo a guida Mario Draghi da parte dei gruppi minori presenti in Parlamento. Dopo l'incarico ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'ex Presidente della Bce ha ricevuto a Montecitorio le prime delegazioni di questo giro di consultazioni che si concluderà sabato, giornata decisiva dove andranno a colloquio i due partiti più indecisi: Lega e M5S. "Riteniamo che al termine della legislatura più pazza degli ultimi anni, la più trasformista e incoerente, a cui +Europa e Azione non hanno partecipato, l'unico atteggiamento responsabile è non mettere condizioni alla costruzione del governo. Il nostro sostegno è pieno e incondizionato", ha detto Carlo Calenda, leader di Azione. Antonio Tasso in rappresentanza della delegazione del gruppo parlamentare Maie-Psi, ha ...

