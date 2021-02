Vecchi riti | qualcuno sa di cosa si tratta? La soluzione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il malocchio è una tradizione popolare molto radicata e dalle origini antichissime. Cornelio Agrippa ne parlava dettagliatamente all’interno della sua opera La Filosofia Occulta. Il significato del termine malocchio è “occhio che getta il male”. Secondo la scienza questa credenza è una forma di superstizione radicata in maniera maggiore in specifiche aree culturali. Il sintomo principale del malocchio, “l’uocchie ncuolle” (gli occhi addosso, come viene detto comunemente in dialetto) è il mal di testa. La persona “presa ad occhio” comincia a star male, ad agitarsi, dorme male, ha nausea, in certi casi vomito. La causa principale del malocchio sono sentimenti quali invidia, gelosia o maldicenze quindi può essere anche involontario. A volte basta un semplice complimento o uno sguardo di ammirazione provenienti da persone poco fidate, a far giungere alla convinzione di essersi presi ...