TikTok corre ai ripari sui minori. Ecco cosa cambia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) TikTok corre ai ripari dopo dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dal Garante della protezione dei dati personali dopo la morte di una bambina di 10 anni a Palermo e dopo altri provvedimento già aperti in precedenza sulla facilità per i più piccoli di aggirare i vincoli di età per iscriversi. LE CONTROMISURE La piattaforma di proprietà della cinese Bytedance — che nonostante le preoccupazioni dell'Autority e quelle del Copasir molto ha scommesso sull'Italia scegliendo Milano come sede per le sue operazioni nel Sud Europa — ha comunicato all'Autorità che "adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età", si legge in una nota diffusa oggi dal Garante. "Inoltre, lancerà una campagna informativa ...

