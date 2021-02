Supplenze da GPS, niente punteggio per servizio svolto con punteggio errato per dichiarazioni mendaci (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Controllo dei punteggi per i docenti assunti come supplenti da GPS: a sollevare una importante questione è il sindacato CUB Scuola Università Ricerca Torino. Il nodo verrà a galla alla fine del prossimo anno scolastico, in occasione del futuro aggiornamento ma è bene riflettere sulle possibili conseguenze delle modalità con cui, in questo primo anno di applicazione, sono state gestite le GPS. Fosse anche solo per fare meglio il prossimo anno scolastico, 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Controllo dei punteggi per i docenti assunti come supplenti da GPS: a sollevare una importante questione è il sindacato CUB Scuola Università Ricerca Torino. Il nodo verrà a galla alla fine del prossimo anno scolastico, in occasione del futuro aggiornamento ma è bene riflettere sulle possibili conseguenze delle modalità con cui, in questo primo anno di applicazione, sono state gestite le GPS. Fosse anche solo per fare meglio il prossimo anno scolastico, 2021/22. L'articolo .

