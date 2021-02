Spot cinese sulle salviette struccanti: basta rimuovere il make up per non essere aggredite (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo Spot cinese sulle salviette struccanti Purcotton, ha fatto arrabbiare moltissime donne. Una pubblicità che si presenta comica, ma che non ha fatto poi così tanto sorridere la maggior parte del pubblico femminile orientale. Spot PurcottonUna ragazza sta camminando per strada, di sera. È impaurita, un uomo dal viso coperto la sta pedinando. La giovane ha un’espressione ansiosa, sembra in procinto di scoppiare a piangere. Ma proprio nel momento in cui il malvivente la sta per aggredire, ecco l’illuminazione. La giovane apre la borsa e tira fuori una confezione di salviette struccanti. Voilá! La magia è fatta. Si volta struccata verso il suo aggressore che, terrorizzato, se la dà subito a gambe levate. Diciamocelo, a primo impatto la pubblicità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) LoPurcotton, ha fatto arrabbiare moltissime donne. Una pubblicità che si presenta comica, ma che non ha fatto poi così tanto sorridere la maggior parte del pubblico femminile orientale.PurcottonUna ragazza sta camminando per strada, di sera. È impaurita, un uomo dal viso coperto la sta pedinando. La giovane ha un’espressione ansiosa, sembra in procinto di scoppiare a piangere. Ma proprio nel momento in cui il malvivente la sta per aggredire, ecco l’illuminazione. La giovane apre la borsa e tira fuori una confezione di. Voilá! La magia è fatta. Si volta struccata verso il suo aggressore che, terrorizzato, se la dà subito a gambe levate. Diciamocelo, a primo impatto la pubblicità ...

