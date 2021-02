Sconto di pena al rom che uccise un vigile | dal carcere ai domiciliari De Corato | “Grottesco”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Investì eunRemi Nikolic, il giovane, oggi 25enne rom,. Oggi gode di un ennesimodi. Tre anni e due mesi da scontare agli arrestiper due furti in appartamento commessi in centro a Milano a febbraio dell’anno scorso. Subito dopo avere scontato ladi 5 anni e mezzo inminorile per avere investito e ucciso ilNicolò Savarino. Dopo solo 5 anni e mezzo aveva ottenuto già unodi: l’affidamento in prova: “Deve integrarsi”, spiegarono i giudici. L’11 febbraio del 2020 aveva finito di scontare la. Ma dopo meno di due settimane, il 22 febbraio, il ragazzo rom, assieme ad altri due complici, derubò un appartamento in via Sanzio; e ...