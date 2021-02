“Prima stordita, poi il resto dell’orrore”. Omicidio Roberta Siragusa, i primi risultati choc dell’autopsia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Caccamo, Omicidio Roberta Siragusa, i risultati dell’autopsia. L’esame autopico sul cadavere della 17enne trovata di Caccamo avrebbero restituito un dettaglio indicativo. Roberta non sarebbe stata strangolata. Ma la morte della ragazza avvenuta tra il 23 e il 24 gennaio solleva ancora molti dubbi da chiarire. Alla luce di quanto emerso dall’esame autopico, sarà dunque necessario proseguire con altre analisi. Il corpo parzialmente carbonizzato, immagine di una vera tragedia. E mentre amici e familiari della vittima continuano a piangere la sua morte, gli inquirenti proseguono nelle indagini che possano rivelare con più certezza il doloroso destino cui la giovane è andata incontro. Al momento è emerso che Roberta non sia stata strangolata. Proprio sul volto tumefatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Caccamo,, i. L’esame autopico sul cadavere della 17enne trovata di Caccamo avrebbero restituito un dettaglio indicativo.non sarebbe stata strangolata. Ma la morte della ragazza avvenuta tra il 23 e il 24 gennaio solleva ancora molti dubbi da chiarire. Alla luce di quanto emerso dall’esame autopico, sarà dunque necessario proseguire con altre analisi. Il corpo parzialmente carbonizzato, immagine di una vera tragedia. E mentre amici e familiari della vittima continuano a piangere la sua morte, gli inquirenti proseguono nelle indagini che possano rivelare con più certezza il doloroso destino cui la giovane è andata incontro. Al momento è emerso chenon sia stata strangolata. Proprio sul volto tumefatto ...

Jack91x : @la_stordita @AndreaInterNews Be il discorso di Andrea è corretto....ieri se Sanchez e Darmian avessero fatto il lo… - la_stordita : RT @Xueza_00: rido ancora se penso che siamo andati a Vienna per la prima da capitano a fargli i cori solo per far impazzire Icardi, la gen… - la_stordita : @emrato Guarda, è stata la prima cosa che ho letto stamattina solo perché non è morto handanovic. E non puoi capire… - JulianRoss79 : @HaloCasagli @_enz29 @la_stordita La prima (e grande) cagata la fa Handanovic... Non ci piove. Detto questo a me se… - la_stordita : Ma alzala prima vuoi che muoroooooo -