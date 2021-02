Morcone | due consiglieri attaccano Di Maria | “Strade scandalose | il suo silenzio è grave”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deicomunali di, Costantino Fortunato e Giuseppe Solla (gruppoEvoluzione 2.0) cheil presidente della Provincia, Antonio Di, sulla situazione relativa alleprovinciali che versano in ‘condizioni’. Di seguito il testo: “Ildel presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, non fa altro che confermare tutte le criticità mosse agli strani e molto discussi interventi di sistemazione delleprovinciali 62, 64 e 66. L’inopportuno intervento del suo vicesindaco, Antonio Zeoli, fa emergere solo un malcelato interesse ...

Ultime Notizie dalla rete : Morcone due

anteprima24.it

Infatti in pochi giorni il Presidente Di Maria ha licenziatoatti inerenti altrettanti impianti eolici nel numero complessivo di sette aereogeneratori distribuiti sei nel Comune died uno ...... 11 giugno 2019 ANSA / CIRO FUSCO All'infinita polemica degli ultimi mesi tra Regione Campania e Comune di Napoli si aggiunge lo scontro traassessori: l'ex prefetto Mario, oggi in Giunta ...Ha pienamente ragione l’assessore Alessandra Clemente quando osserva, giustamente polemica, che nella frase di cui l’ha voluta gratificare un suo collega ...All'infinita polemica degli ultimi mesi tra Regione Campania e Comune di Napoli si aggiunge lo scontro tra due assessori: l'ex prefetto Mario Morcone, oggi in Giunta con De Luca, definisce ...