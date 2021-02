Intesa sul contratto dei grafici editoriali: 300 pre-pensionamenti nel 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un “segnale significativo per i lavoratori del settore in un momento difficile di trasformazione e transizione digitale”: così Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil di Bergamo hanno accolto l’Intesa raggiunta per il rinnovo del contratto nazionale dei grafici editoriali. L’attesa è stata lunga – il contratto era scaduto nel dicembre del 2015 – e la trattativa è stata dura, ma alla fine un accordo è stato trovato. Si prevede un aumento economico di 90 euro (di cui 80 euro in tre tranche) sui minimi contrattuali con impegno politico alla non assorbibilità (cioè l’aumento non potrà intaccare elementi retributivi individuali) ed è prevista l’erogazione di 300 euro di Una Tantum. Nel testo di ipotesi è stato avviato anche il lavoro di aggiornamento e adeguamento alle norme di legge e agli accordi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un “segnale significativo per i lavoratori del settore in un momento difficile di trasformazione e transizione digitale”: così Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil di Bergamo hanno accolto l’raggiunta per il rinnovo delnazionale dei. L’attesa è stata lunga – ilera scaduto nel dicembre del 2015 – e la trattativa è stata dura, ma alla fine un accordo è stato trovato. Si prevede un aumento economico di 90 euro (di cui 80 euro in tre tranche) sui minimi contrattuali con impegno politico alla non assorbibilità (cioè l’aumento non potrà intaccare elementi retributivi individuali) ed è prevista l’erogazione di 300 euro di Una Tantum. Nel testo di ipotesi è stato avviato anche il lavoro di aggiornamento e adeguamento alle norme di legge e agli accordi ...

