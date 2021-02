Incarico a Draghi: «Momento difficile, fiducioso che emerga unità». Da domani consultazioni alla Camera. Zingaretti: può portare il Paese oltre l’incertezza. Grillo: leali all’ex premier. Salvini: «Elezioni via maestra, ma no pregiudizi» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ll presidente della Repubblica ha conferito all’ex presidente della Bce l'Incarico di costituire un nuovo esecutivo. Draghi ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle consultazioni. La carta Draghi giocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. Grillo: leali a Conte, no a Draghi. M5s verso una spaccatura interna. Meloni propone astensione, Salvini avverte: «No pregiudizi su Draghi ma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al ... Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ll presidente della Repubblica ha conferitopresidente della Bce l'di costituire un nuovo esecutivo.ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica.a Conte, no a. M5s verso una spaccatura interna. Meloni propone astensione,avverte: «Nosuma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella.attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al ...

Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - StefanoDeloren1 : RT @jacopo_iacoboni: Uno dei tanti effetti positivi dell'incarico a Draghi è che costringe tutti i partiti a dividersi al loro interno sull… - MICHELESIMONEit : Può piacere o no, non si sa se avrà la fiducia del Parlamento e cosa farebbe da premier, ma per il momento una cosa… -