Governo tecnico? No, grazie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non esiste Paese democratico al mondo dove per dieci anni gli elettori non abbiano espresso il presidente che li doveva guidare. Nei giorni della crisi di Governo mi è capitato di riflettere su alcune peculiarità italiane, che rendono il nostro Paese unico al mondo. Non penso alle opere d'arte, di cui disponiamo in misura tale che le lasciamo marcire in cantina. Né mi riferisco alle località di villeggiatura, che pure sono talmente numerose e belle da averci indotto a rovinarle. No, parlo di politica e in particolare di chi ci rappresenta, che da troppo tempo non è scelto da chi lo dovrebbe scegliere, cioè dagli italiani. Nel 2011, dopo un Governo regolarmente voluto dagli italiani, con Silvio Berlusconi presidente, venne quello di Mario Monti, un professore della Bocconi che in pochi, salvo gli addetti ai lavori, conoscevano. L'ex rettore fu voluto ...

