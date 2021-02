Francesca Fioretti ritrova la felicità con Aleksandar Kolarov

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo cosi avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ...

Quando, a marzo 2018, Davide Astori è morto improvvisamente nel sonno, perè stato un colpo durissimo. Con coraggio l'attrice ha saputo affrontare il dolore, ha preso per mano Vittoria, la bimba avuta dal calciatore, ed è partita alla ricerca della ..., la compagna del capitano della Fiorentina Davide Astori , nei quasi tre anni dalla morte del calciatore avvenuta il 4 marzo del 2018 in una camera d'hotel a Udine non si è mai ...Francesca Fioretti, dopo quasi tre anni, rompe per la prima volta il silenzio sulla morte di Davide Astori, il suo adorato compagno da cui ha avuto la figlia Vittoria, 5 anni, scomparso improvvisament ...Francesca Fioretti, la compagna del capitano della Fiorentina Davide Astori, nei quasi tre anni dalla morte del calciatore avvenuta il 4 marzo del 2018 in una camera d'hotel a Udine non ...