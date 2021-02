Draghi, l'ultima occasione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È l’ultima occasione per salvare l’Italia malgrado il Parlamento uscito dalle elezioni del 2018. Infatti attraverso Renzi ma anche al di là dei suoi giochi tattici, il governo Conte è arrivato al capolinea per una serie di ragioni molto serie mentre l’andamento della crisi è stato poco serio. In primo luogo proprio il presidente del Consiglio, dopo la fase positiva da marzo -mese del lockdowm- all’estate, successivamente ha sbagliato quasi su tutto. Sulla gestione della pandemia, sulla requisizione di tutto l’approvvigionamento sanitario affidato al solo Arcuri, sul tentativo di gestire i servizi segreti in una chiave del tutto personale, sul blitz fallito, sul recovery plan, ma anche sulla politica estera il governo in carica aveva manifestato delle gravi contraddizioni: il presidente del Consiglio non ha inviato le sue felicitazioni a Biden ma al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È l’per salvare l’Italia malgrado il Parlamento uscito dalle elezioni del 2018. Infatti attraverso Renzi ma anche al di là dei suoi giochi tattici, il governo Conte è arrivato al capolinea per una serie di ragioni molto serie mentre l’andamento della crisi è stato poco serio. In primo luogo proprio il presidente del Consiglio, dopo la fase positiva da marzo -mese del lockdowm- all’estate, successivamente ha sbagliato quasi su tutto. Sulla gestione della pandemia, sulla requisizione di tutto l’approvvigionamento sanitario affidato al solo Arcuri, sul tentativo di gestire i servizi segreti in una chiave del tutto personale, sul blitz fallito, sul recovery plan, ma anche sulla politica estera il governo in carica aveva manifestato delle gravi contraddizioni: il presidente del Consiglio non ha inviato le sue felicitazioni a Biden ma al ...

BentivogliMarco : Qualche minuto di riflessione in più... e avrebbe letto come prosegue l'art.1 e forse avrebbe capito anche che… - FerdiGiugliano : Il discorso di Draghi da rileggere oggi è quello di Milano, ottobre 2019. ‘Anche il non agire rappresenta infatti… - ilfoglio_it : Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce. Un insegnamento per politici popu… - bet_lind : RT @HuffPostItalia: Draghi, l'ultima occasione - gal_gio : RT @Aramcheck76: Un Governo Goldman Sachs per contrastare la crisi sociale e combattere la povertà. L'ultima volta ci siamo trovati bene, n… -