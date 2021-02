Dayane Mello rientra al GF Vip dopo la notizia del fratello morto: “Ho deciso così” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un tragico lutto ha sconvolto la Casa del GF Vip: è morto il fratello di Dayane Mello. Lucas, 27 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Lo ha reso noto il sito Globo. A dare la triste notizia era stato il fratello maggiore della modella brasiliana, Juliano, che tempo fa era anche intervenuto durante una diretta poi, poco dopo, la conferma anche sul profilo Instagram ufficiale di Dayane, con un post in tre lingue differenti sotto alla foto della gieffina e i tre fratelli. La modella è stata ovviamente informata dagli autori: in mattinata è stata convocata in confessionale, poi ha lasciato momentaneamente la Casa, come spiegato in un comunicato ufficiale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un tragico lutto ha sconvolto la Casa del GF Vip: èildi. Lucas, 27 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Lo ha reso noto il sito Globo. A dare la tristeera stato ilmaggiore della modella brasiliana, Juliano, che tempo fa era anche intervenuto durante una diretta poi, poco, la conferma anche sul profilo Instagram ufficiale di, con un post in tre lingue differenti sotto alla foto della gieffina e i tre fratelli. La modella è stata ovviamente informata dagli autori: in mattinata è stata convocata in confessionale, poi ha lasciato momentaneamente la Casa, come spiegato in un comunicato ufficiale ...

