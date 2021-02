Covid 19, ecco perchè alcuni si ammalano gravemente ed altri no (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ da ormai un anno, che tutto il mondo sta combattendo una pandemia sconosciuta, che malgrado gli studi fatti dai medici, ancora non si sa bene per quale motivo alcune persone si ammalano gravemente ed altre no. Nel corso di quest’anno, i medici hanno visto persone, colpite dal virus, bisognose di essere ricoverate in terapie L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ da ormai un anno, che tutto il mondo sta combattendo una pandemia sconosciuta, che malgrado gli studi fatti dai medici, ancora non si sa bene per quale motivo alcune persone sied altre no. Nel corso di quest’anno, i medici hanno visto persone, colpite dal virus, bisognose di essere ricoverate in terapie L'articolo Curiosauro.

borghi_claudio : Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - NicolaPorro : Mentre da noi la soluzione del #voto è vista col binocolo, ecco cosa accade in ????????????????????...?? - repubblica : Covid, il vaccino russo Sputnik funziona, ecco i dati - TENPaulaner : RT @NicolaPorro: Mentre da noi la soluzione del #voto è vista col binocolo, ecco cosa accade in ????????????????????...?? - SILVIALUCISANO : Vaccino covid: non c'è bisogno di un vaccino... Ecco le preoccupazioni della Dott.essa Tanya Klymenko 22 anni di es… -