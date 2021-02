Chi è Serena Cappello | la moglie di Mario Draghi che disse “Lui non fa il governo”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ore più calde della crisi di– tramontato il mandato esplorativo di Fico sulla prospettiva di una maggioranza parlamentare sulle “macerie” del Conte bis – i riflettori si sono (ri)accesi sue sull’orizzonte di un suo incarico da premier. Stesso copione di quando, nel 2018, l’ombra di un suo approdo a Palazzo Chigi aveva scatenato la reazione della, che ai microfoni dell’Ansa rispose così: “Lui non lo fa il, non è un politico“. Chi è la donna al fianco dell’ex Presidente della Bce? La sua biografia racconta di un’unione longeva, ma anche molto altro. Chi è: la biografia Maria Serenella (è la ...

Classe 1947, sposato cone due figli, al vertice dell'istituto di via Nazionale approda nel 2006, succedendo al discusso predecessore Antonio Fazio. Dal 2002 è stato anche vicepresidente per l'...Cappello e Mario Draghi si sarebbero incontrati grazie ad alcuni amici di gioventù, i ...è Mario Draghi, il marito di Maria Serenella Cappello? Originario di Roma, Mario Draghi è coetaneo ...Maria Serenella (Serena) Cappello è la moglie di Mario Draghi, ex governatore di Bankitalia ed ex presidente della Bce convocato al Quirinale da Mattarella per trovare uno sbocco dopo la crisi del Gov ...Il suo 'bazooka' era rappresentato dal "Quantitative easing", provvedimento con cui la Bce si è impegnata ad acquistare titoli di stato dei paesi dell'Eurozona per un controvalore di 60 miliardi di eu ...