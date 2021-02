Bob | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Altenberg | donne assenti | Baumgartner a caccia di un buon piazzamento

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra due giorni comincerà ufficialmente il Campionato Mondiale 2021 di bob. La rassegna iridata, evento clou di questa stagione preolimpica per tutte le discipline da budello, si disputerà sulla pista tedesca dida venerdì 5 a domenica 14 febbraio 2021 e metterà in palio complessivamente tre titoli. Quest’oggi il Presidente Fisi Flavio Roda ha ufficializzato la composizione della squadra italiana che prenderà parte all’evento iridato. Lo staff tecnico tricolore ha convocato adsei atleti, tutti uomini: Patrick, Eric Fantazzini, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Costantino Ughi e Alex Verginer. Italia dunque assente nella gara di bob a due femminile, in programma venerdì 5 e sabato 6 febbraio, mentre sarà presente con un equipaggio in entrambe le competizioni ...

