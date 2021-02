Alda d’Eusanio cacciata di peso da La vita in diretta: il retroscena al GF VIP 5 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Forse non tutti ricordando di quando Alda d’Eusanio venne cacciata da La vita in diretta e quindi anche da altri programmi Rai, nel suo ruolo di opinionista. Alda per molti anni è stato amatissimo volto della rete, conduceva, a proposito di giovanissimi, anche un programma molto seguito e amato su rai 2. Ma ci sono stati dei momenti difficili come quello che ha ricordato la conduttrice ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5. Parlando con i suoi amici in casa, ha detto che può raccontare di questa storia, anche perchè se ne parlò in diverse sedi, non è un mistero. Lei però racconta nel dettaglio quello che successe quando fu letteralmente cacciata di peso, dallo studio di Rai 1. I fatti risalgono al 2013. Al timone del programma per questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Forse non tutti ricordando di quandovenneda Laine quindi anche da altri programmi Rai, nel suo ruolo di opinionista.per molti anni è stato amatissimo volto della rete, conduceva, a proposito di giovanissimi, anche un programma molto seguito e amato su rai 2. Ma ci sono stati dei momenti difficili come quello che ha ricordato la conduttrice ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5. Parlando con i suoi amici in casa, ha detto che può raccontare di questa storia, anche perchè se ne parlò in diverse sedi, non è un mistero. Lei però racconta nel dettaglio quello che successe quando fu letteralmentedi, dallo studio di Rai 1. I fatti risalgono al 2013. Al timone del programma per questa ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - AnnamariaTortor : GFVip5: Alda D’Eusanio “Maria De Filippi è sempre in tv, non sa cosa è veramente avere un figlio” la regia stacca.… - Novella_2000 : La rivolta degli squalificati, furiosi per la mancata squalifica di Alda D’Eusanio #gfvip - Novella_2000 : Alda D’Eusanio riempie di complimenti la concorrenza (e gli “Zorzando” non riescono a trattenersi) - VIDEO #gfvip - LeonardoRanie14 : Nel 2007,dopo una mia intervista rilasciata al quotidiano la stampa, la signora D'Eusanio, mi invitò nel suo progra… -