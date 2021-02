Voli Covid-tested, Quaranta (ENAC): “Esportare modello ADR unica via per ripresa traffico” (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un’emergenza sanitaria che si prolunga e della possibilità che non venga raggiunto il target di vaccinazioni entro l’estate, compito delle autorità di regolamentazione del trasporto aereo è cercare di ripristinare la fiducia dei passeggeri e favorire la ripresa del settore. Lo ha affermato il direttore generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, in occasione del webinar di ACI Europe “Covid-tested flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. “Questo è il motivo per cui ENAC ha immediatamente ha supportato il progetto pilota di Aeroporti di Roma ed, a fronte di risultati veramente incoraggianti, contattato le autorità per cercare di Esportare il modello ad altre realtà italiane”, ha sottolineato Quaranta, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – A fronte di un’emergenza sanitaria che si prolunga e della possibilità che non venga raggiunto il target di vaccinazioni entro l’estate, compito delle autorità di regolamentazione del trasporto aereo è cercare di ripristinare la fiducia dei passeggeri e favorire ladel settore. Lo ha affermato il direttore generale dell’, Alessio, in occasione del webinar di ACI Europe “flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. “Questo è il motivo per cuiha immediatamente ha supportato il progetto pilota di Aeroporti di Roma ed, a fronte di risultati veramente incoraggianti, contattato le autorità per cercare diilad altre realtà italiane”, ha sottolineato, ...

