VIDEO – 2 febbraio 2005, Messina-Milan 1-4: gol e highlights | News (Di martedì 2 febbraio 2021) Messina-Milan, esattamente sedici anni fa, finì con un poker rossonero al 'San Filippo'. Doppiette di Hernán Crespo e Jon-Dahl Tomasson per i rossoneri VIDEO – 2 febbraio 2005, Messina-Milan 1-4: gol e highlights News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 febbraio 2021), esattamente sedici anni fa, finì con un poker rossonero al 'San Filippo'. Doppiette di Hernán Crespo e Jon-Dahl Tomasson per i rossoneri– 21-4: gol ePianeta

trash_italiano : Lo sapevo che non poteva essere Febbraio - Radio1Rai : E' un compleanno importante oggi per l'opera lirica. Compie 125 anni La #Boheme di Giacomo #Puccini, andata in scen… - rtl1025 : ?? 'Preghiamo per le #donne vittime di #violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze… - AGhignoli : RT @IsimeRoma: L'Istituto è... #INLINEA A partire da febbraio, 5 appuntamenti per viaggiare tra #medioevo, musica e storia, da seguire sui… - RobertoZucchi11 : RT @strange_days_82: Maglie : E' un governo che ha fatto finta di governare. Solo il covid l'ha tenuto in vita, era morituro a febbraio 202… -