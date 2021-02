Salvini: “Chiusura entro oggi o voto” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Faccio un appello al presidente Mattarella, che è il garante dell’unità di questo Paese: non permetta che passino altri giorni, altre ore perse. Perché ogni giornata persa è un’azienda che chiude”. Così Matteo Salvini si è rivolto al presidente della Repubblica durante la puntata di Quarta Repubblica su Rete 4. Il leader leghista ha spiegato: “Se hanno i numeri domani, vengano in Parlamento e lavoriamo, altrimenti a casa, basta ed entro Pasqua c’è un nuovo Parlamento. La via maestra, naturale, dignitosa, è impegnare due mesi per il voto per non rompere le scatole agli italiani nei prossimi cinque anni. Se trovano i numeri, Conte e Renzi perdono la faccia evidentemente…”. “Volete sapere come finisce domani? Scommettiamo un caffè alla macchinetta di Mediaset che vanno avanti altri giorni perché ancora non si sono messi d’accordo su chi ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) “Faccio un appello al presidente Mattarella, che è il garante dell’unità di questo Paese: non permetta che passino altri giorni, altre ore perse. Perché ogni giornata persa è un’azienda che chiude”. Così Matteosi è rivolto al presidente della Repubblica durante la puntata di Quarta Repubblica su Rete 4. Il leader leghista ha spiegato: “Se hanno i numeri domani, vengano in Parlamento e lavoriamo, altrimenti a casa, basta edPasqua c’è un nuovo Parlamento. La via maestra, naturale, dignitosa, è impegnare due mesi per ilper non rompere le scatole agli italiani nei prossimi cinque anni. Se trovano i numeri, Conte e Renzi perdono la faccia evidentemente…”. “Volete sapere come finisce domani? Scommettiamo un caffè alla macchinetta di Mediaset che vanno avanti altri giorni perché ancora non si sono messi d’accordo su chi ...

Il centrodestra avverte: governo di alto profilo altrimenti meglio il voto

La compattezza della coalizione resta comunque, per lo stesso Salvini, il dato più confortante di ... il Recovery Plan e il nuovo decreto Ristori per chi lavora e rischia la chiusura definitiva delle ...

Tutte le passioni smodate del Fatto Quotidiano di Travaglio per Conte

... essendo di natura sanitaria, sociale ed economica, come ha ricordato Sergio Mattarella a chiusura ... L'ideale sarebbe stata la provenienza della presidente del Senato dalla Lega di Matteo Salvini o dai ...

Chiusure in Galleria, Salvini attacca: altro disastro di Comune e Governo

Il leader della Lega: "La Giunta non fa sconti, a Roma non fanno nulla e Andrew's Ties abbandona il Salotto". Amaro saluto del cravattificio. Gli altri negozianti: Palazzo Marino faccia come Atm e rid ...

