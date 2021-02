Roma, scuola chiusa a 'sorpresa' per troppi casi di Covid: scoppia rivolta al Prenestino (Di martedì 2 febbraio 2021) Quattrocento bambini in quarantena, oltre alle maestre e ai bidelli: praticamente tutta la scuola. E così l'istituto Chizzolini chiude per Covid. E' accaduto ieri mattina, nel plesso scolastico del ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Quattrocento bambini in quarantena, oltre alle maestre e ai bidelli: praticamente tutta la. E così l'istituto Chizzolini chiude per. E' accaduto ieri mattina, nel plesso scolastico del ...

virginiaraggi : È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseri… - firgvn : @voidchixra No, quella è la responsabilità delle singole regioni. A Roma non frega niente dell’igiene della scuola… - leggoit : #Roma Scuola chiusa a “sorpresa” per troppi casi di Covid: scoppia rivolta al Prenestino - francy_0207 : @BusCotral In effetti, parte alle 7,28 da Sperlonga (dovrebbe), arriva alla fermata zona Capratica alle 7,42, a scu… - blkholeparadise : sabato 20 gradi a Roma, aaaaaah guarda come non vado a scuola perché porca puttana quando mai mi ricapita -