Rocco Hunt | “A un paso de la luna” feat Ana Mena è il brano più passato dalle radio in Spagna

Il successo internazionale di Rocco Hunt è inarrestabile. Dopo aver conquistato il Doppio Disco di Platino in Spagna (dato diffuso da Promusicae) e la #1 di LOS40, il network radiofonico più importante della nazione, questa settimana "A un paso de la luna" feat Ana Mena è anche il brano più passato dalle radio spagnole. Tra i grandi traguardi internazionali ci sono anche 2 Dischi D'Oro conquistati in Svizzera. Nella sua versione italiana, "A un passo dalla luna" ha collezionato 4 Dischi di Platino e si è aggiudicato il secondo posto tra i singoli più venduti del 2020. Grande intuito da parte del cantante decidere di puntare sulla figura di Ana Mena, ...

