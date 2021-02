Rissa in Tv, Giletti costretto a intervenire: “Lei è fatto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Drammatica Rissa a Non è l'arena tra Mariano Amici, medico negazionista e anti-vaccino, e gli ospiti di Massimo Giletti, con il conduttore costretto a urlare per riportare all'ordine il dottore laziale, dopo un durissimo botta e risposta con Matteo Bassetti, infettivologo in collegamento da Genova. "Non faccio magia nera, abbiamo curato senza seguire il protocollo Covid - si difende Amici, che ha proposto un tampone alla frutta per dimostrare l'inaffidabilità del test -. Li abbiamo curati tutti a casa, secondo scienza e coscienza, non abbiamo effettuato alcun ricovero e non abbiamo avuto alcun decesso. (Continua..) Non abbiamo seguito il protocollo Covid perché abbiamo verificato che gli ospedali fanno i morti". "Cosa gli avete dato?", incalza Giletti,. "A seconda dei casi", "Sì ma mi faccia un esempio ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) Drammaticaa Non è l'arena tra Mariano Amici, medico negazionista e anti-vaccino, e gli ospiti di Massimo, con il conduttorea urlare per riportare all'ordine il dottore laziale, dopo un durissimo botta e risposta con Matteo Bassetti, infettivologo in collegamento da Genova. "Non faccio magia nera, abbiamo curato senza seguire il protocollo Covid - si difende Amici, che ha proposto un tampone alla frutta per dimostrare l'inaffidabilità del test -. Li abbiamo curati tutti a casa, secondo scienza e coscienza, non abbiamo effettuato alcun ricovero e non abbiamo avuto alcun decesso. (Continua..) Non abbiamo seguito il protocollo Covid perché abbiamo verificato che gli ospedali fanno i morti". "Cosa gli avete dato?", incalza,. "A seconda dei casi", "Sì ma mi faccia un esempio ...

Drammatica rissa a Non è l'arena tra Mariano Amici , medico negazionista e anti - vaccino , e gli ospiti di Massimo Giletti , con il conduttore costretto a urlare per riportare all'ordine il dottore laziale, ...

Il tampone sul kiwi : positivo al Covid . Sconcerto in diretta a Non è l'Arena , con Massimo Giletti che manda in onda il test - provocazione di Mariano Amici, medico contrario al vaccino anti - Covid e inserito nel calderone dei ' negazionisti ' del Covid. 'Siamo qui per effettuatr un ...

Giletti risponde: 'Bassetti sta da mesi in trincea, la sua secondo me non è una trincea'. Replica di Bassetti: 'Questo signore non lo considero un collega, queste cose dette in prima serata sono cose ...

