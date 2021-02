Prada Cup, come è nata la scelta del doppio timoniere su Luna Rossa. Il rapporto tra Bruni e Spithill (Di martedì 2 febbraio 2021) Il doppio timoniere a bordo di Luna Rossa ha fatto particolarmente discutere prima della semifinale di Prada Cup contro American Magic. L’imbarcazione italiana era l’unica in mano a due uomini e a presentare l’assenza di un tattico a bordo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli aveva scelto una strada diamentralmente opposta rispetto a quella degli avversari di turno: Ineos Uk in mano a Ben Ainslie, American Magic affidata a Dean Barker. In effetti la comunicazione non era stata delle migliori e c’erano stati diversi errori durante le regate preliminarI, ma poi nel testa a testa contro Patriot abbiamo assistito a una vera e propia trasformazione. L’intesa tra Francesco Bruni e James Spithill è stata eccellente, Pietro Sibello è stato investito del ruolo di tattico, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Ila bordo diha fatto particolarmente discutere prima della semifinale diCup contro American Magic. L’imbarcazione italiana era l’unica in mano a due uomini e a presentare l’assenza di un tattico a bordo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli aveva scelto una strada diamentralmente opposta rispetto a quella degli avversari di turno: Ineos Uk in mano a Ben Ainslie, American Magic affidata a Dean Barker. In effetti la comunicazione non era stata delle migliori e c’erano stati diversi errori durante le regate preliminarI, ma poi nel testa a testa contro Patriot abbiamo assistito a una vera e propia trasformazione. L’intesa tra Francescoe Jamesè stata eccellente, Pietro Sibello è stato investito del ruolo di tattico, ...

