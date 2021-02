Open Fiber, a Rovigo connesse prime 6mila unità immobiliari a rete banda ultra larga (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - La città di Rovigo, capoluogo del Polesine, può già godere dei benefici dell'infrastruttura interamente in fibra ottica posata da Open Fiber. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 6mila unità immobiliari incluse nel progetto in corso nel territorio comunale, che possono così usufruire dei servizi innovativi che sfruttano l'elevata velocità e la bassa latenza della nuova connessione ultraveloce. I cittadini e le attività commerciali dei quartieri Commenda est e ovest possono quindi già rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web, con un servizio che permetterà loro di raggiungere la velocità fino a 1 Gbps ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - La città di, capoluogo del Polesine, può già godere dei benefici dell'infrastruttura interamente in fibra ottica posata da. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delleincluse nel progetto in corso nel territorio comunale, che possono così usufruire dei servizi innovativi che sfruttano l'elevata velocità e la bassa latenza della nuova connessioneveloce. I cittadini e le attività commerciali dei quartieri Commenda est e ovest possono quindi già rivolgersi a uno degli operatori partner die cominciare a navigare sul web, con un servizio che permetterà loro di raggiungere la velocità fino a 1 Gbps ...

